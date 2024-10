Napoli-Lecce 0-0 turnover per Conte in ottica MilanLIVE

Napoli-Lecce 0-0, turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli di Conte sfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate in ottica Milan martedì prossimo. Dentro Neres e Ngonge sugli esterni al posto di Kvara e Politano, ritorna anche Meret tra i pali dopo il periodo di stop. Formazioni ufficiali di Napoli e Lecce Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres all. Conte Lecce (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani; Banda, Pierotti, Coulibaly, Kristovic all. Gotti L'articolo Napoli-Lecce 0-0, turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) ilNapolista. Ilnapolista.it - Napoli-Lecce 0-0, turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildisfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate inMilan martedì prossimo. Dentro Neres e Ngonge sugli esterni al posto di Kvara e Politano, ritorna anche Meret tra i pali dopo il periodo di stop. Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres all.(4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani; Banda, Pierotti, Coulibaly, Kristovic all. Gotti L'articolo0-0,perinMilan(LIVE) ilsta.

