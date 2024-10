Ministro Calderone in visita. Tappa da Ca’ de’ Medici: "Al fianco dei lavoratori" (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel viaggio che ieri la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha fatto tra le aziende emiliano-romagnole, in vista delle elezioni regionali, c’è stata una Tappa reggiana all’azienda vinicola Ca’ de’ Medici di Cadè. Ad accoglierla, tra gli altri, i candidati reggiani di Fratelli d’Italia al consiglio regionale, a sostegno di Elena Ugolini. L’imprenditore Regolo Medici ha poi accompagnato la ministra Calderone nei comparti dell’azienda, descrivendo i processi di produzione. "Sono molto contenta di essere in questa terra – ha detto la Calderone – dove è veramente tangibile il lavoro, l’impegno e il sacrificio dei lavoratori che qui vivono. Ho voluto visitare realtà non grandi, perché il tessuto economico italiano è fatto soprattutto di aziende medie, piccole e piccolissime. Ilrestodelcarlino.it - Ministro Calderone in visita. Tappa da Ca’ de’ Medici: "Al fianco dei lavoratori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel viaggio che ieri la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira, ha fatto tra le aziende emiliano-romagnole, in vista delle elezioni regionali, c’è stata unareggiana all’azienda vinicola Ca’ de’di Cadè. Ad accoglierla, tra gli altri, i candidati reggiani di Fratelli d’Italia al consiglio regionale, a sostegno di Elena Ugolini. L’imprenditore Regoloha poi accompagnato la ministranei comparti dell’azienda, descrivendo i processi di produzione. "Sono molto contenta di essere in questa terra – ha detto la– dove è veramente tangibile il lavoro, l’impegno e il sacrificio deiche qui vivono. Ho volutore realtà non grandi, perché il tessuto economico italiano è fatto soprattutto di aziende medie, piccole e piccolissime.

