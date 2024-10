Minaccia l'ex convivente e rompe la porta di casa, arrestato 26enne (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un 26enne pregiudicato, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo che una donna ha contattato la centrale operativa di Paternò, segnalando di Cataniatoday.it - Minaccia l'ex convivente e rompe la porta di casa, arrestato 26enne Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hannounpregiudicato, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo che una donna ha contattato la centrale operativa di Paternò, segnalando di

