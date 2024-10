M5s: Grillo, 'rivendico il diritto alla sua estinzione' (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Da creatore del Movimento rivendico il mio diritto all'estinzione del M5s. Quando vedo la la bandiera del Movimento con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". Lo dice Beppe Grillo, in un video abbinato al post sul suo blog dedicato al M5s e alle regionali. "Lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto, con la sua faccia, bella simpatica, sincera, con scritto Oz e 22 mandati. Potrebbe arrivare al 22%, se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare al 15. Io gli darei anche una mano", prosegue Grillo che poi sottolinea: "Il Movimento non c'è più, è evaporato, lo sappiamo tutti". Liberoquotidiano.it - M5s: Grillo, 'rivendico il diritto alla sua estinzione' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Da creatore del Movimentoil mioall'del M5s. Quando vedo la la bandiera del Movimento con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". Lo dice Beppe, in un video abbinato al post sul suo blog dedicato al M5s e alle regionali. "Lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto, con la sua faccia, bella simpatica, sincera, con scritto Oz e 22 mandati. Potrebbe arrivare al 22%, se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare al 15. Io gli darei anche una mano", prosegueche poi sottolinea: "Il Movimento non c'è più, è evaporato, lo sappiamo tutti".

