LIVE Musetti-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Draper. l’azzurro colpisce in ritardo il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il dritto incrociato di Musetti. 30-15 Prima al centro vincente del carrarino. 15-15 Dritto inside out carico e profondo del toscano. 0-15 Lorenzo perde il controllo del rovescio in controbalzo. PRIMO SET 15:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti si comincia con l’azzurro al servizio. 15:03 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino sul Centrale Lorenzo Musetti e Jack Draper. 14:59 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 14:55 Sfida tra il toscano ed britannico significativa anche in merito al ranking ATP. Oasport.it - LIVE Musetti-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla breakcolpisce in ritardo il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il dritto incrociato di. 30-15 Prima al centro vincente del carrarino. 15-15 Dritto inside out carico e profondo del toscano. 0-15 Lorenzo perde il controllo del rovescio in controbalzo. PRIMO SET 15:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti si comincia conal. 15:03 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino sul Centrale Lorenzoe Jack. 14:59 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 14:55 Sfida tra il toscano ed britannico significativa anche in merito al ranking ATP.

