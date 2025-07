Fognini annuncia il ritiro dal tennis | Il modo migliore per dire addio

Foggini annuncia il suo addio al tennis con un mix di emozione e determinazione, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dello sport. A 38 anni, dopo una carriera ricca di successi e sfide, il tennista ligure decide di chiudere il capitolo più bello della sua vita. «Questo è il momento migliore per dire addio», afferma con sorrisi e nostalgia. Una decisione difficile, ma degna del suo spirito competitivo, che segna la fine di un’epoca.

Fabio Fognini ha deciso di dire basta. A 38 anni, il tennista ligure appende la racchetta al chiodo e chiude la carriera. «Ero qui qualche giorno fa, lo avevo ventilato. La decisione è presa e questo è il momento migliore per dire addio», ha spiegato l'azzurro in conferenza stampa a Wimbledon, dove lunedì 30 giugno ha giocato un match stellare nel primo turno contro il campione in carica Carlos Alcaraz, perdendo solamente al quinto set. Una prestazione quasi perfetta sul campo centrale di Londra, fra i più prestigiosi al mondo. «Devo essere onesto, dopo quella partita non voglio tornare indietro.

