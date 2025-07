Tragico incidente ad Albese con Cassano | motociclista 63enne in condizioni critiche

Un grave incidente stradale ad Albese con Cassano scuote la comunità: lungo viale Lombardia, un motociclista di 63 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra auto e moto. Le prime ricostruzioni indicano un impatto violento, che ha lasciato l’uomo in condizioni critiche. Mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente, si attende ora il suo esito, in un momento di grande apprensione per tutti.

rave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo viale Lombardia, dove intorno alle 12:12 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Nell'impatto è rimasto coinvolto un motociclista di 63 anni, sbalzato a terra a seguito dell'urto. Soccorsi in codice rosso L'uomo ha.

