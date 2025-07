La Reggina ufficializza i centrocampisti Federico Zenuni e Domenico Mungo

La Reggina rinnova il suo motore di centrocampo con due nuovi acquisti di talento: Federico Zenuni e Domenico Mungo. Il club calabrese punta a rinforzare la mediana con giocatori cresciuti nel vivaio e pronti a dare il massimo in questa stagione. Zenuni, italo-albanese classe 1997, e Mungo portano esperienza e qualità per affrontare con ambizione il cammino in campionato, rafforzando il progetto della squadra.

La Reggina ha ufficializzato due arrivi per il centrocampo, avendo raggiunto l’accordo con Federico Zenuni e Domenico Mungo. Zenuni, italo-albanese (classe 1997), è cresciuto nel vivaio del Torino FC, club con cui ha vinto il campionato Primavera nella stagione 201415, partecipando. 🔗 Leggi su Today.it

