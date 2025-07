Alla scoperta della Divina Commedia in Piazza Cavalieri con ' Progetto Dante'

Alla scoperta della Divina Commedia in Piazza Cavalieri con il Progetto Dante, un’occasione unica per immergersi nell’opera di Dante in modo innovativo e coinvolgente. Ideato e interpretato dal regista, filosofo e attore Franco Ricordi, questo evento culturale internazionale si svolgerà tre serate indimenticabili, portando il pubblico in un viaggio tra poesia e spiritualità. Non perdete l’appuntamento: un’esperienza che rimarrà nel cuore di Pisa e oltre.

Arriva a Pisa il 'Progetto Dante', ideato e interpretato dal regista, filosofo e attore Franco Ricordi. Un evento culturale di rilievo internazionale che si svolgerà in tre appuntamenti serali, sabato 12, sabato 19 e sabato 26 luglio, alle ore 21.30 nella suggestiva cornice di Piazza dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

