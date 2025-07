Fabio Fognini si ritira dal tennis 38 anni | Questo è il miglior modo per dire addio L' annuncio Carriera vita privata moglie figli

Fabio Fognini, 38 anni, ha annunciato il suo ritiro dal tennis, segnando la fine di un’epoca ricca di emozioni e successi. Dopo una carriera straordinaria fatta di vittorie, sfide e momenti indimenticabili, l’addio si fa sentire anche nella vita privata con la moglie e i figli a fare da cornice. In attesa di vedere gli azzurri in azione a Wimbledon, il mondo del tennis si prepara a salutare un campione che ha scritto la storia.

In attesa dei quarti di finale di Wimbledon di oggi in cui scenderanno in campo gli azzurri Flavio Cobolli e Jannik Sinner, è arrivata una notizia che lascia un senso di malinconia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fabio Fognini si ritira dal tennis 38 anni: «Questo è il miglior modo per dire addio». L'annuncio. Carriera, vita privata, moglie, figli

