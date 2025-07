Ogni quanto dovresti spazzolare il gatto | come farlo e perché è importante

Se vuoi garantire al tuo felino un pelo lucente e una salute ottimale, è fondamentale conoscere la frequenza e le tecniche di spazzolatura più adatte. Un gesto semplice ma essenziale per prevenire problemi e rafforzare il legame con il tuo gatto. Ma quanto spesso dovresti spazzolare il tuo amico a quattro zampe? Scopriamolo insieme, perché prendersi cura del suo mantello significa anche prendersi cura di lui.

Spazzolare regolarmente il gatto aiuta a mantenere il pelo sano, prevenire nodi e ridurre i boli di pelo. Anche se il gatto si prende cura da solo della propria igiene, lo spazzolamento è utile, soprattutto durante il periodo della muta. Vediamo ogni quanto farlo e in che modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

