simone cristicchi a gardaland in compagnia della figlia

talento e sensibilità in tante città italiane, regalando emozioni autentiche e momenti di riflessione a tutti i suoi fan. Un’estate all’insegna della musica e dell’amore familiare, che promette di essere indimenticabile.

. Una pausa significativa prima di un’estate di concerti. Il cantautore Simone Cristicchi, figura tra le più profonde e ispirate della musica italiana contemporanea, ha scelto di concedersi un momento di relax e connessione con sua figlia prima di dare il via al suo nuovo tour estivo, intitolato “Dalle tenebre alla luce”. Durante i mesi di luglio e agosto, Cristicchi porterà il suo spettacolo in alcune delle cornici più affascinanti d’ Italia. Per prendersi un attimo di respiro prima di questa nuova avventura musicale, ha deciso di trascorrere una giornata piena di magia e leggerezza nel celebre Parco divertimenti Gardaland, considerato tra le mete più amate da grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com