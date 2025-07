Torino rapina a mano armata al distributore | arrestati autore e ' palo'

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Torino dopo una rapina a mano armata in un distributore di carburanti. L’autore, travisato e armato di coltello, ha minacciato la cassiera per ottenere circa 4mila euro, poi è fuggito nelle vie vicine. Le indagini, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione e al fermo dei responsabili, sottolineando l’efficacia delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità urbana.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Torino per una rapina a mano armata in concorso in un distributore di carburanti. Dopo essere entrato al benzinaio travisato e armato di coltello, l’autore materiale della rapina si era recato dietro al bancone, intimando alla cassiera di consegnare il denaro in cassa – circa 4mila euro – e fuggendo poi nelle vie adiacenti. Dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, è emerso che il rapinatore, pur avendo agito da solo, fosse stato ‘assistito’ da un complice che, fingendosi un cliente intento a fare rifornimento, aveva invece la funzione di “palo” per agevolarne la fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'

In questa notizia si parla di: rapina - torino - mano - armata

Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino noir: da Cibolla alla rapina di via Nizza - Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino Noir, un’immersione nelle storie oscure della città, da Cibolla alla rapina di via Nizza.

Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'. Il video del colpo https://lastampa.it/torino/2025/07/09/video/torino_rapina_a_mano_armata_al_distributore_arrestati_autore_e_palo_il_video_del_colpo-15224781/?ref=twhpv… @LaStamp Vai su X

Rapina a mano armata in Posta, tre arresti eseguiti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri Sono finiti in manette i 3 pregiudicati che la scorsa settimana avevano rapinato l'ufficio postale di Candelo; 2 erano domiciliati nel Biellese, pur essendo di origine calabr Vai su Facebook

Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti; Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo': le immagini del furto; Torino: arrestati due uomini per rapina a mano armata.

Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo' - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Torino per una rapina a mano armata in concorso in un distributore di carburanti. Si legge su lapresse.it

Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo': le immagini del furto - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Torino per una rapina a mano armata in concorso in un distributore di carburanti. Segnala torino.repubblica.it