Maltrattamenti in famiglia e documenti falsi | moldavo accompagnato alla frontiera

La lotta contro i maltrattamenti in famiglia e l’immigrazione clandestina si fa sempre più rigorosa: la Polizia di Stato ha accompagnato presso il CPR di Torino un cittadino moldavo di 33 anni, richiedente protezione internazionale, pluripregiudicato, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. La sua condotta, culminata in maltrattamenti, rischia di compromettere il percorso di tutela e sicurezza di tutti.

La Polizia di Stato ha provveduto ad accompagnare presso il CPR di Torino di un cittadino moldavo 33enne, richiedente protezione internazionale. L’uomo, pluripregiudicato con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e reati contro la persona, condannato per maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

