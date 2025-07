Dedalus recensione del film | le derive dei social e degli influencer in un thriller senza sconti

In un’epoca dominata dai social e dagli influencer, "Dedalus" di Gianluca Manzetti si presenta come un thriller duro e senza sconti, che mette a nudo le derive più oscure della nostra società digitale. Nonostante alcune ingenuità, l’opera seconda del regista si distingue per il suo coraggio nel portare alla luce le responsabilità dei protagonisti, riflettendo sulle storture di un mondo ormai troppo dipendente dall'apparenza. Un film che lascia il segno, invitandoci a riflettere oltre la superficie.

L'opera seconda di Gianluca Manzetti non è un film del tutto riuscito, ma va segnalato il modo drastico con cui mette di fronte alle proprie responsabilità i suoi protagonisti, esemplari di quanto non funziona nel mondo di oggi. La recensione di Dedalus di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dedalus, recensione del film: le derive dei social e degli influencer in un thriller senza sconti

In questa notizia si parla di: dedalus - recensione - film - derive

Dedalus, recensione: come ti smaschero l'influencer (mancando però il guizzo giusto) - Dedalus è il nuovo film di Gianluca Manzetti che, con il suo approccio innovativo al revenge movie, ci invita a riflettere sulle maschere sociali e le illusioni collettive.

Dedalus, recensione del film: le derive dei social e degli influencer in un thriller senza sconti; Dedalus - Film (2025); Dedalus, guarda l'inizio del film di Gianluca Manzetti.

Dedalus, recensione del film: le derive dei social e degli influencer in un thriller senza sconti - Dedalus film 2025 recensione trama e critica di Dedalus com'è e di cosa parla il film di Gianluca Manzetti su social e influencer ... Lo riporta comingsoon.it

Dedalus, recensione: come ti smaschero l'influencer (mancando però il guizzo giusto) - Un buon cast e una buona struttura, tuttavia manca il colpo narrativo che lo avrebbe potuto far diventare davvero int ... Da msn.com