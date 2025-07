Mauro Coruzzi in ospedale come sta Platinette | intervento per prevenire l’ictus

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, sta affrontando un momento delicato: attualmente in ospedale per un intervento volto a prevenire futuri ictus, dopo quello subito lo scorso febbraio. La sua trasparenza sui social rassicura i fan e dimostra il coraggio di affrontare con sincerità le sfide della salute. Restiamo vicini a lui in questa fase, augurandogli una pronta ripresa e tanta forza per superare anche questa prova.

(Adnkronos) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è attualmente in ospedale. Il ricovero, a giudicare dal post pubblicato dal conduttore televisivo, potrebbe essere legato ad un nuovo intervento chirurgico delicato per prevenire nuovi ictus, dopo l'ultimo avuto lo scorso febbraio. Con un post condiviso sul suo profilo instagram Platinette, 69 anni, ha aggiornato i follower .

