È il suo | Garlasco i risultati delle analisi dell’incidente probatorio

A diciotto anni dal delitto che sconvolse l'Italia, il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria. Sono emersi i risultati delle ultime analisi scientifiche, disposte dopo la riapertura dell'indagine, sul sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta di via Pascoli. Un dettaglio che, secondo le fonti citate da Fanpage.it e Quarto Grado che mantiene vivo il confronto investigativo, ora concentrato sull'indagato Andrea Sempio, iscritto per concorso nell'omicidio con terzi o con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva.