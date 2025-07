' Amministratori sotto tiro' la Puglia è la terza regione più colpita del 2024 e la quarta negli ultimi 15 anni

In un’Italia sempre più complessa, gli amministratori locali si trovano sotto una pressione crescente. La Puglia, con 232 episodi, si conferma la terza regione più colpita nel 2024, segnando una preoccupante costante negli ultimi 15 anni. Il 15° Rapporto ‘Amministratori sotto tiro’ ci lancia un allarme: la sicurezza di chi rappresenta la nostra comunità è a rischio. È tempo di riflettere e agire per proteggere chi lavora per il bene comune.

"La pubblicazione del 15° Rapporto ‘Amministratori sotto tiro’, presentato ieri martedì 8 luglio a Roma, rappresenta un monito decisivo: in Italia, dal 2010 al 2024 sono stati registrati 5.716 atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali, una media di una minaccia al giorno. Nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Amministratori sotto tiro, Beni confiscati, AP-profondimenti, Contagiamoci di cultura, i nuovi Enti soci e i prossimi appuntamenti - https://mailchi.mp/avvisopubblico/rinviato-il-21-marzo-nuove-adesioni-puglia-sotto-tiro-la-settimana-parlamentare-e-i-prossimi- Vai su X

