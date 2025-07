Elisabetta Ferracini figlia di Mara Venier torna a lavorare dopo 15 anni di pausa | Avevo scelto di fare la madre

Dopo quindici anni dedicati alla famiglia, Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ha deciso di riprendere in mano il suo destino professionale, tornando con entusiasmo nel mondo della radio dal 2022. La sua scelta di mettere al primo posto i valori familiari si è trasformata in un successo, culminato con il prestigioso Microfono d’Oro. La sua rinascita testimonia che con passione e determinazione si può sempre riscrivere il proprio percorso. Continua a leggere.

Dopo un lungo periodo di pausa, Elisabetta Ferracini è tornata al lavoro. Figlia di Mara Venier, è attiva in radio dal 2022, dopo aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Una scelta, quella di tornare in pista, che si è rivelata vincente: è stata premiata con il Microfono d’Oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mara Venier ricorda il genero: chi era il marito di Elisabetta Ferracini - Mara Venier, volto amato della televisione italiana, ricorda con affetto il genero Pier Francesco Forleo, scomparso recentemente.

