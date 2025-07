Tajani in Libia incomprensione tra diplomatici Ue

Un episodio di incomprensione tra i diplomatici dell'UE e le autorità libiche ha segnato l'ultimo sviluppo nella delicata relazione tra le due parti. La confusione, legata a una missione organizzata dall'UE e non dall'Italia, evidenzia quanto siano fondamentali chiarezza e comunicazione in ambiti così sensibili. Tajani si augura che questa situazione si possa risolvere nel minor tempo possibile, riaffermando l'importanza della cooperazione europea.

C'è stato un misunderstanding tra il rappresentante diplomatico dell'UE e le autorità del territorio libico dove era atterrato l'aereo. Per quanto mi riguarda si tratta di un problema di incomprensione fra diplomatici dell'Ue perché era una missione organizzata dall'Ue non dall'Italia. Mi auguro si possa chiarire tutto nel tempo più rapido possibile". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'assemblea Anbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue

In questa notizia si parla di: tajani - incomprensione - diplomatici - libia

Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue; Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue; Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue.

Tajani, in Libia incomprensione tra diplomatici Ue - "C'è stato un misunderstanding tra il rappresentante diplomatico dell'UE e le autorità del territorio libico dove era atterrato l'aereo. Scrive ansa.it

Libia, Piantedosi «l’incidente non mina i rapporti con Bengasi» - «Un incidente pur serio, peraltro non gestito da parte italiana, credo che non potrà minare quella che è la collaborazione che da tempo abbiamo avviato» ... Come scrive italiaoggi.it