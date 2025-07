Cancro alla prostata al Senato la campagna ‘Allo specchio della salute’

Nel cuore del Senato, è stata presentata la campagna 'Allo specchio della salute', un importante passo verso la sensibilizzazione sul carcinoma prostatico. Questa iniziativa mira a promuovere il confronto e la consapevolezza tra gli uomini, considerando che il tumore alla prostata rappresenta il 30% dei tumori maschili con oltre 40.000 nuovi casi ogni anno in Italia. Con un’attenzione sempre più crescente, è fondamentale agire con informazione e prevenzione per salvare vite e migliorare la qualità di vita.

