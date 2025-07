Esplosione deposito Gpl a Roma muore uno dei feriti | indagine per omicidio colposo

Un’esplosione nel deposito di GPL a Roma ha sconvolto la città, provocando una tragedia con un morto e feriti gravemente ustionati. Le autorità indagano per omicidio colposo, mentre oggi si svolge l’operazione dei due poliziotti coinvolti, il viceispettore Marco Neri e l’agente Francesco D’Onofrio, per ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente. Un episodio che solleva profonde domande sulla sicurezza e l’efficienza delle procedure di emergenza.

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei due feriti più gravi - L'uomo era rimasto gravemente ustionato nello scoppio alla pompa di benzina in quartiere Prenestino, in via dei Gordiani Non ce l'ha fatta uno dei feriti dell'esplosione del deposito di Gpl a Roma il ... Scrive tg24.sky.it

