Nasce Dedalo Osservatorio permanente sui Neet in Italia

In Italia nasce Dedalo, un innovativo osservatorio permanente dedicato ai Neet, i giovani che si allontanano da scuola e lavoro. Questo progetto unico nel suo genere si propone di analizzare in profondità le cause di questa reale criticità , offrendo strumenti concreti per capire, monitorare e affrontare il fenomeno. Con Dedalo, si apre una nuova fase di consapevolezza e azione, fondamentale per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile per i nostri giovani.

Nasce 'Dedalo-laboratorio permanente sul fenomeno Neet'. Il progetto, unico nel suo genere, istituisce da oggi un osservatorio e un laboratorio nazionale che accende un faro continuativo e sistemico per studiare e comprendere le cause profonde dell'allontanamento dei giovani dai percorsi scolastici, formativi e dal mondo del lavoro, mappare e far conoscere le progettualità.

