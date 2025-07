Autobus dalla stazione a via Santa Maria | da fine luglio attiva la nuova linea

Sei pronto a scoprire un modo più semplice e veloce per spostarti a Pisa? Dal 28 luglio, la nuova 'Linea 23' di Autolinee Toscane rivoluzionerà i tuoi spostamenti, collegando in modo pratico e circolare la Stazione ferroviaria di Pisa a via Santa Maria. Questa innovativa linea renderà i tuoi viaggi più comodi e affidabili, trasformando il modo di muoversi in città. Non perdere l’occasione di provarla e semplificare la tua quotidianità!

Entrerà in funzione il prossimo 28 luglio la nuova 'Linea 23' di Autolinee Toscane che collegherà con un percorso circolare la Stazione ferroviaria di Pisa a via Santa Maria, per poi fare ritorno alla Stazione. E’ quanto prevede una delibera di Giunta approvata ieri, martedì 8 luglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

