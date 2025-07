Ribalta Juve Comolli e Chiellini vagliano anche le candidature per il ruolo di DS | spicca quel profilo che a Torino conoscono molto bene! Ecco di chi si tratta

La Juventus punta deciso a rafforzare il suo organigramma, valutando attentamente le candidature per il ruolo di direttore sportivo. Tra i nomi più caldi spicca un profilo già molto noto a Torino, scelto da Comolli, Chiellini e Ribalta come prima opzione. Un nome che promette di portare nuova energia e competenza alla società bianconera, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Ribalta Juve, Chiellini e Comolli lo hanno opzionato come prima scelta nel ruolo di DS: si tratta di un profilo che a Torino è già noto. La Juventus sta lavorando per rafforzare la propria struttura dirigenziale in vista della nuova stagione, e uno degli appuntamenti più importanti si è tenuto ieri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra il Direttore Generale della Juventus, Damien Comolli, e il Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini è stato decisivo per definire i prossimi passi del club in relazione alla scelta dei dirigenti. L’incontro aveva come obiettivo principale quello di restringere la lista dei candidati per il ruolo di direttore sportivo, una figura cruciale per le scelte future della squadra e per un mercato mirato, in grado di rinforzare la rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ribalta Juve, Comolli e Chiellini vagliano anche le candidature per il ruolo di DS: spicca quel profilo che a Torino conoscono molto bene! Ecco di chi si tratta

