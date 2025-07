Esplosione a Roma morto Claudio Ercoli | era uno dei feriti più gravi

Una tragedia che scuote Roma: Claudio Ercoli, l’ispettore coinvolto nell’esplosione di via dei Gordiani, ha purtroppo perso la vita. Ricoverato in condizioni critiche con ustioni di terzo grado sul 55% del corpo, aveva affrontato un intervento complesso solo pochi giorni fa. L’intera comunità si stringe nel dolore, ricordando il suo coraggio e dedizione. La sua perdita segna una ferita profonda per tutti noi, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Claudio Ercoli, l’ispettore di piazza del distributore di via dei Gordiani, esploso a Roma il 4 luglio scorso, è morto. L’uomo era uno dei feriti più gravi. Aveva riportati, infatti, ustioni di terzo grado sul 55 per cento del corpo. L’8 luglio è stato sottoposto a un intervento chirurgico complesso per l’innesto di cute omologa. Asl Roma 2 ha spiegato: «L’equipe medica e chirurgica ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate, fino al decesso, causato dalla gravità delle lesioni riportate». Ercoli è morto a causa di uno choc termico irreversibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei feriti più gravi

