Polizia di Stato e Eni insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici

Polizia di Stato ed Eni uniscono le forze per difendere i cittadini dalle insidie del mondo digitale. Con una campagna informativa e il podcast “Truffe on-line, strumenti e consigli per evitarle”, puntano a sensibilizzare e proteggere la comunità dal diffuso fenomeno delle truffe online. Perché conoscere i segnali di allerta è il primo passo per prevenire le frodi informatiche e tutelare il nostro futuro digitale.

Insieme contro le truffe online: Polizia di Stato e Eni hanno avviato una campagna informativa per contrastare il fenomeno in costante aumento, che sfrutta strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in modo illegale. La campagna si avvale anche del podcast “Truffe on-line, strumenti e consigli per evitarle”. Le truffe online: conoscerle per evitarle. Le frodi informatiche colpiscono i cittadini attraverso comunicazioni ingannevoli, diffuse via e-mail, sms o messaggi pubblicitari, che invitano a fornire dati personali e bancari o a inserire credenziali di accesso su portali “clone”, simili in tutto e per tutto a siti ufficiali di aziende affidabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Polizia di Stato e Eni insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici

In questa notizia si parla di: stato - insieme - polizia - prevenzione

Carditello e Archivi di Stato insieme per valorizzare la memoria storica - La Fondazione Real Sito di Carditello, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, ha siglato un accordo con l'Archivio di Stato di Caserta e la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania.

Prevenzione e controlli contro i furti in abitazione: Polizia di Stato e Confabitare ancora insieme al fianco dei cittadini. La Questura di Bologna e Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - rinnovano la loro collaborazione con l’obiettivo di promuovere l Vai su Facebook

Articolo; Prevenzione e controlli contro i furti in abitazione: Polizia di Stato e Confabitare ancora insieme al fianco dei cittadini.; A Rimini Poste Italiane e Polizia di Stato insieme per la prevenzione delle frodi a sostegno dei cittadini.

Polizia di Stato e Eni insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici - Polizia di Stato e Eni hanno avviato una campagna informativa per contrastare le truffe online, un fenomeno in costante aumento che sfrutta strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in mod ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Polizia di Stato e Assogomma insieme per la Campagna Vacanze Sicure - Torna anche quest’anno Vacanze Sicure, il progetto di controllo e sensibilizzazione promosso da Polizia Stradale, Assogomma – Gruppo ... Riporta monzaindiretta.it