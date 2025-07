Fabio Fognini si ritira | Questo è il modo migliore per dire addio

Fabio Fognini si congeda dal tennis in un modo da sogno: il suo ultimo match, un emozionante duello contro Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025, resterà nella storia. Dopo anni di passione e successi, il talento ligure ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, condividendo questa scelta con i fan durante una commovente conferenza stampa. La sua carriera si conclude così, lasciando un’eredità indelebile nel tennis internazionale.

L’apertura del Centre Court a Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, con una partita spettacolare finita al quinto set, resterà l’ultima volta di Fabio Fognini su un qualsiasi campo. Il ligure ha appena annunciato l’addio al tennis in una conferenza stampa tenutasi proprio dalle parti dei Championships. Queste le parole del taggiasco riportate da SuperTennis: “E’ un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Fognini si ritira: “Questo è il modo migliore per dire addio”

