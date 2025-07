Entrano nel cortile di un condominio a bordo di uno scooter rubato | denunciati due stranieri

Nella notte, due stranieri a bordo di uno scooter rubato sono entrati nel cortile di un condominio a Parma, cercando di mettere a segno un furto. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, i sospetti sono stati prontamente individuati e denunciati per ricettazione. Un episodio che sottolinea l’efficacia della vigilanza cittadina e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza. La loro pronta azione ha evitato conseguenze più gravi e rafforzato la fiducia nella comunità .

