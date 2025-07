Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno dal 14 al 19 agosto domanda minicall veloce

Se sei un docente in attesa di stabilizzazione, è fondamentale conoscere le date chiave per le immissioni in ruolo nel ciclo 2025/26. Dalle nomine da GAE e concorsi fino allo scorrimento delle GPS di sostegno, ogni fase ha le proprie scadenze, spesso soggette a variazioni. Resta aggiornato per non perdere nessuna opportunità e prepararti al meglio alle imminenti procedure di assunzione. L’articolo Immissioni in ruolo ti guida passo passo in questo percorso cruciale.

Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 202526: ecco le scadenze per le varie fasi. Si tratta delle date anticipate ai sindacati nel corso della riunione di oggi al Ministero, che dovranno essere confermate con la pubblicazione dell'allegato A quindi ancora suscettibili di modifica. Sono comunque già a disposizione degli Uffici Scolastici le funzioni per la convocazione degli aspiranti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 19 agosto domanda minicall veloce . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

