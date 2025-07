Un chilo di cocaina in casa arrestata famiglia | i pusher erano padre madre e figlio

Una scoperta sconvolgente scuote Reggio Emilia: una famiglia di pusher, composta da padre, madre e figlio, è stata arrestata con oltre un chilo di cocaina in casa. La brillante operazione, condotta dai carabinieri di Gattatico con il supporto dell’unità cinofila, ha anche portato al sequestro di denaro contante e documenti rubati. Una vicenda che solleva interrogativi sulla criminalità familiare e sul disagio sociale che la alimenta.

Reggio Emilia, 9 luglio 2025 – Padre, madre e figlio sono finiti in manette dopo che i carabinieri hanno trovato in casa oltre un chilo di cocaina, oltre a soldi contanti e documenti rubati. Gli arresti sono avvenuti ieri mattina ad opera dei carabinieri della stazione di Gattatico col supporto dell’unità cinofila della polizia provinciale di Reggio dopo una perquisizione domiciliare effettuata a carico di un 47enne, residente a Parma, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e sospettato da tempo per un giro di spaccio. Nell’abitazione c’erano anche la moglie di 43 anni e il figlio 22enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un chilo di cocaina in casa, arrestata famiglia: i pusher erano padre, madre e figlio

