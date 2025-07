Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 9 luglio 2025

Stasera su Rai 3, “Chi l’ha visto” torna a tenere con il fiato sospeso, offrendo un’analisi approfondita di casi irrisolti e persone scomparse. Con Federica Sciarelli e la sua instancabile squadra, ci immergeremo nelle storie più misteriose del presente e del passato, rivelando dettagli sconosciuti e aggiornamenti esclusivi. Non perdete questa puntata avvincente, ricca di emozioni e scoperte sorprendenti, pronta a svelare nuovi indizi sulla scomparsa di ieri e di oggi.

“ Chi l’ha visto “, il programma campione d’ascolti dedicati ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in prima serata su Rai3. Anche questa sera Federica Sciarelli, con tutta la sua squadra, è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Scopriamo i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 9 luglio 2025. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 2 luglio 2025. Stasera, mercoledì 9 luglio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 9 luglio 2025

In questa notizia si parla di: casi - visto - federica - sciarelli

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3, per trattare nuovi e intriganti casi di persone scomparse.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: “Mio figlio era a casa con me”, parla il padre di Andrea Sempio Mercoledì #11giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto.rai.i Vai su Facebook

Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me Chi l'ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare; Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: nuovi risvolti sul caso Garlasco; Chi l'ha visto? (2 luglio), cosa è successo: l’impronta 33 che scagionerebbe Sempio e le nuove balle Kaufmann.

Tra gli argomenti di oggi si tornerà a parlare delitto di Clara Rossignoli - ", con Federica Sciarelli su Rai 3: una puntata speciale sul delitto di Villa Pamphili. Scrive gazzetta.it

Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 9 luglio 2025 - Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? Riporta msn.com