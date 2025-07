Sinner oggi contro Shelton | a che ora gioca dove vederlo i precedenti e come sta Jannik Tutto sui quarti di Wimbledon

Oggi, mercoledì 9 luglio, il grande tennis torna protagonista a Wimbledon con Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton nei quarti di finale. Dopo un entusiasmante match e un inizio difficile, l’azzurro cerca di risalire e conquistare la semifinale. A che ora gioca, come seguirlo live e curiosità sui precedenti? Scopriamo tutto sul percorso di Sinner e sulla sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella sua carriera.

Sinner torna in campo a Wimbledon. Oggi, mercoledì 9 luglio, l?azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del torneo. Jannik, sotto di due set. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner oggi contro Shelton: a che ora gioca, dove vederlo, i precedenti e come sta Jannik. Tutto sui quarti di Wimbledon

In questa notizia si parla di: jannik - quarti - sinner - shelton

Jannik Sinner è ai quarti di finale degli Internazionali di Roma - Jannik Sinner, numero 1 del mondo, conquista i quarti di finale agli Internazionali di Roma dopo una pausa di tre mesi.

Jannik #Sinner si è allenato questa mattina a Aorangi Park con il braccio destro avvolto nel manicotto protettivo. Il suo match di quarti contro #Shelton è in programma sul Campo 1 come secondo incontro. #Wimbledon Vai su X

?SINNER SI PREPARA PER IL MATCH CON SHELTON Jannik si allenerà con Vasamì, mancino 17 azzurro, alle ore 11:30 per preparasi per il match con Ben Shelton valido per i quarti di finale a Wimbledon. FORZA Skysporttennis Vai su Facebook

Wimbledon, oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic. Alcaraz e Fritz in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Sinner e Cobolli, i due italiani ai quarti di Wimbledon: a che ora giocano e il tabellone completo.

Sinner contro Shelton, la diretta: orario e dove vederla in tv e streaming, i precedenti - Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam londinese. ilmattino.it scrive

Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio - Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. Come scrive fanpage.it