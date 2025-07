Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d' addio ricco di muse star e volti noti Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con una sfilata ricca di star e volti noti, tra emozioni e aspettative elevate. In un’industria in costante fermento, alcuni momenti assumono un’aura sacra, come l’ultima esibizione di Demna per Balenciaga Couture a Parigi. Un evento che tra provocazioni, ricordi e celebrazioni ha segnato un capitolo indimenticabile, lasciando il pubblico e le celebrities con il fiato sospeso…

In un'industria della moda continuamente attraversata da annunci a sopresa, nomine inaspettate e cambiamenti repentini, alcuni momenti sono attesi con una sorta di sacralità. Un'atmosfera carica di emozione e aspettative, ad esempio, circondava Demna e la sfilata Balenciaga Couture appena andata in scena a Parigi. L'ultima della sua direzione creativa. Sorpresa a Parigi: la sfilata boudoir di Balenciaga tra provocazione, ricordi e celebrazioni X Il designer georgiano, infatti, ormai pronto a prendere le redini di Gucci, ha voluto chiudere la sua lunga avventura all'interno della maison con uno show d'Alta Moda.

Titoli di coda. L’ultima sfilata Balenciaga firmata Demna.