Notte d’estate a Comun Nuovo spettacoli musica e mercatini

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile a Comun Nuovo! Sabato 12 luglio, la "Notte d’estate" trasformerà il paese in un palcoscenico di musica, intrattenimenti e mercatini, ideali per tutta la famiglia. Un’occasione speciale per scoprire il cuore pulsante della comunità, immergersi in un’atmosfera festosa e condividere momenti di gioia. Non mancate a questa festa che renderà il vostro weekend davvero unico!

Comun Nuovo. Un'occasione per vivere il paese in modo diverso, con animazioni e intrattenimenti per ogni età. Sabato 12 luglio a Comun Nuovo si terrà la "Notte d'estate", che propone una serata fra musica dal vivo, dj-set, spettacoli, attività per bambini, mercatini e punti ristoro. L'iniziativa vuole creare un'atmosfera accogliente, un contesto in cui le persone possano ritrovarsi, passeggiare e godersi Comun Nuovo in una veste più festosa. L'obiettivo non è solo offrire un momento di socialità e divertimento, ma anche rilanciare e valorizzare le attività locali, che rappresentano il cuore pulsante del paese.

