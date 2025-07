Massimo Ferrante in Canzuni per la rassegna Incantevole Parco

Domenica 13 luglio, il Parco "Carmine Minopoli" si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con Massimo Ferrante in "Canzuni", un concerto intimo di chitarra e voce. Nella cornice magica della rassegna "Incantevole Parco", questa esperienza musicale promette di coinvolgere e incantare il pubblico, in un perfetto mix di suoni e parole. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della natura, che conclude così una giornata ricca di emozioni e connessioni profonde.

Domenica 13 luglio al Parco "Carmine Minopoli" ex Gasometro, nell'ambito della Rassegna "Incantevole Parco", con il Patrocinio morale del Comune di Napoli - Assessorato alla Salute e al Verde e WWF Napoli, GenteGreenaps presenta "Canzuni" di Massimo Ferrante. Chitarra e Voce. Canzoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: parco - ferrante - canzuni - rassegna

Ferrante (Carrozzine Determinate) sul Consiglio di Stato per la strada parco: "Sentenza che uccide la democrazia" - Ferrante Carrozzine, oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato sulla Strada Parco, solleva un acceso dibattito sulla tutela dei diritti e sulla democrazia.

Massimo Ferrante in Canzuni per la rassegna Incantevole Parco; Incantevole Parco 2025, la rassegna teatrale al Parco Minopoli.

Massimo Ferrante in "Canzuni" per la rassegna "Incantevole Parco" - Domenica 13 luglio al Parco "Carmine Minopoli" ex Gasometro, nell'ambito della Rassegna "Incantevole Parco", con il Patrocinio morale del Comune di Napoli - Da napolitoday.it

Al via la rassegna "Incantevole Parco 2025" - NapoliToday - ex Gasometro al via la rassegna "Incantevole Parco 2025" promossa da Gente Green aps- Lo riporta napolitoday.it