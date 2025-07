Renzi lancia la tenda riformista per cercare di non scomparire

Renzi riaccende le luci sulla scena politica con la sua nuova Tenda Riformista, una mossa pensata per evitare l’assenza definitiva dal Parlamento. Dietro questa strategia si cela il timore di isolamento e il desiderio di ritrovare un ruolo di primo piano, ma il prezzo potrebbe essere un difficile accordo con Pd, M5s e Avs. E mentre il rancore verso Meloni alimenta tensioni, il futuro del leader di Italia Viva si gioca tutto in questa partita complessa. Continua a leggere.

Dietro all'ennesima mossa strategica dell'ex premier si nasconde il rischio di non tornare in Parlamento senza un accordo con Pd, M5s e Avs. Pesa anche il rancore verso la Meloni.

