Corti in tavola | concerti performance teatrali laboratori e degustazioni

Una straordinaria occasione per scoprire i tesori nascosti di Caprarica di Lecce tra sapori autentici, musica coinvolgente e momenti di cultura unica. L’evento, giunto all’ottava edizione, trasforma le corti storiche in un palcoscenico di emozioni e convivialità , creando un ponte tra tradizione e innovazione. Non perdere questa esperienza indimenticabile che celebra l’arte, il gusto e la comunità , rendendo ogni passo un ricordo speciale.

CAPRARICA DI LECCE - Una passeggiata enogastronomica tra le storiche corti della “CittĂ dell’Olio”, accompagnata da concerti, performance teatrali, laboratori e degustazioni: sabato 12 e domenica 13 luglio a Caprarica di Lecce torna Corti in Tavola. Giunta all’ottava edizione, la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

