Spari al Quarticciolo da un’auto in corsa

La vicenda ha acceso i riflettori sulla sicurezza nel quartiere e ha messo in moto le forze dell'ordine, pronte a garantire tranquillità e giustizia.

Da un’auto in corsa avrebbero sparato alcuni colpi di pistola, al Quarticciolo a Roma, per poi fuggire in direzione di viale Palmiro Togliatti. Dopo l’allarme al 112 sul posto, tra via Ostuni e via Molfetta, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina che, dopo un inseguimento su viale Palmiro Togliatti, hanno fermato l’auto, una Audi bianca, con a bordo due persone. Al momento non risultano persone ferite. Il fatto è avvenuto nella piazza di spaccio del Quarticciolo, teatro nei giorni scorsi di un’altra sparatoria dove era stata ferita una persona. L’altroieri un uomo gambizzato al Quarticciolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spari al Quarticciolo da un’auto in corsa

In questa notizia si parla di: auto - quarticciolo - corsa - spari

