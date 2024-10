La Break Pro torna in azione nel 2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo una lunga pausa, la Break Pro Wrestling torna ad essere attiva. La Promotion romana, che lo scorso anno aveva annunciato una pausa, è uscita in questi giorni con l’annuncio del suo prossimo Show. “Break Pro: Episode 5 Reebot” andrà in scena Domenica 2 Febbraio a Roma, nella location de l’Hacienda, i primi biglietti sono Online in prevendita QUI. Zonawrestling.net - La Break Pro torna in azione nel 2025 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo una lunga pausa, laPro Wrestlingad essere attiva. La Promotion romana, che lo scorso anno aveva annunciato una pausa, è uscita in questi giorni con l’annuncio del suo prossimo Show. “Pro: Episode 5 Reebot” andrà in scena Domenica 2 Febbraio a Roma, nella location de l’Hacienda, i primi biglietti sono Online in prevendita QUI.

