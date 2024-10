Johnny Depp, a Roma un red carpet da star – Video (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Johnny, Johnny, Johnny”. Ad accogliere Johnny Depp sul red carpet della Festa del Cinema, per presentare ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ e ricevere il premio alla Carriera, il coro da stadio dei fan, appostati all’Auditorium Parco della Musica già dalle prime ore di questa mattina. Se loro chiamano, lui risponde. Il regista e attore si è concesso con selfie, autografi e abbracci tra lacrime e parole d’amore. Ma nessuna dichiarazione alla stampa, anche a causa del suo ritardo di oltre 30 minuti. La voce e chitarra degli Hollywood Vampires ha scelto di indossare un completo blu scuro, un gilet a fantasia, occhiali da sole con lenti chiare dai toni violacei e anelli su entrambe le mani. Un tappeto rosso da vera rock star, tutti lo chiamavano da ogni angolo dell’Auditorium: Depp si è rivolto verso il pubblico battendosi una mano sul cuore e mandando baci. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “”. Ad accoglieresul reddella Festa del Cinema, per presentare ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ e ricevere il premio alla Carriera, il coro da stadio dei fan, appostati all’Auditorium Parco della Musica già dalle prime ore di questa mattina. Se loro chiamano, lui risponde. Il regista e attore si è concesso con selfie, autografi e abbracci tra lacrime e parole d’amore. Ma nessuna dichiarazione alla stampa, anche a causa del suo ritardo di oltre 30 minuti. La voce e chitarra degli Hollywood Vampires ha scelto di indossare un completo blu scuro, un gilet a fantasia, occhiali da sole con lenti chiare dai toni violacei e anelli su entrambe le mani. Un tappeto rosso da vera rock, tutti lo chiamavano da ogni angolo dell’Auditorium:si è rivolto verso il pubblico battendosi una mano sul cuore e mandando baci.

