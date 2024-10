Israele, attacco all’Iran: dai messaggi ai raid, cosa è successo (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un attacco di circa 5 ore, con oltre 100 aerei, per colpire obiettivi militari. Israele nelle prime ore del 26 ottobre compie la rappreseglia per rispondere all'attacco missilistico sferrato dall'Iran lo scorso 1 ottobre. "Missione compiuta", annunciano le forze di sicurezza israeliane (Idf) alla fine dell'operazione. "Danni limitati", replica Teheran dopo una nottata Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Undi circa 5 ore, con oltre 100 aerei, per colpire obiettivi militari.nelle prime ore del 26 ottobre compie la rappreseglia per rispondere all'missilistico sferrato dall'Iran lo scorso 1 ottobre. "Missione compiuta", annunciano le forze di sicurezza israeliane (Idf) alla fine dell'operazione. "Danni limitati", replica Teheran dopo una nottata

