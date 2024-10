Gaeta.it - Intervento dei Carabinieri: chiuso un negozio di ortofrutta a Ivrea per gravi irregolarità

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel pomeriggio del 25 ottobre 2024, alle ore 13:00, un'operazione coordinata tra idie il personale del NAS di Torino ha portato alla chiusura di un esercizio commerciale diubicato in via Torino, a. Questodelle autorità è scaturito da inaccettabili condizioni igienico-sanitarie e damancanze nell'amministrazione e nella gestione del personale, comportando consistenti rischi per la salute pubblica. Disposizioni dell'ASL e motivi dell'Le operazioni di controllo effettuate daie dal personale del NAS hanno rivelato una situazione igienica compromessa e comportamenti gravemente trasgressivi da parte della gestione del. Talihanno suscitato preoccupazione e hanno spinto gli agenti a raccomandare immediatamente all'ASL la sospensione dell'attività commerciale.