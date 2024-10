"Insieme per eradicare la polio": incontro a palazzo Campanella (Di sabato 26 ottobre 2024) "Insieme possiamo eradicare la polio". Questa mattina dalle ore 10 alle 12, ai Giardini del palazzo del Consiglio regionale, si svolgerà l'incontro organizzato dalla Dottoressa Maria Domenica Crea in occasione della “Giornata mondiale della lotta alla poliomielite". All'importante evento Reggiotoday.it - "Insieme per eradicare la polio": incontro a palazzo Campanella Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "possiamola". Questa mattina dalle ore 10 alle 12, ai Giardini deldel Consiglio regionale, si svolgerà l'organizzato dalla Dottoressa Maria Domenica Crea in occasione della “Giornata mondiale della lotta allamielite". All'importante evento

