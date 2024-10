Il ministro Giuli non teme Report: “Rivelazioni? Tutto noto” (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Niente sesso al Collegio romano. Alla fine lo scoop di Report sul ministro della Cultura Alessandro Giuli in onda domani sera non riguarderebbe relazioni di nessun tipo e men che mai orientamenti sessuali. A parte la già nota militanza giovanile del ministro nel gruppuscolo di sentimenti post-nazisti e neo-pagani Meridiano Zero, il nuovo “caso” analogo alla vicenda Boccia-SanGiuliano riguarderebbe una consulenza da 14mila euro lordi rinnovata al Maxxi presieduto da Giuli a Marco Carnabuci, legale consorte del già segretario generale del museo Francesco Spano: che il ministro aveva voluto come capo di gabinetto, ma che poi ha preferito dimettersi a scapito della macchina del fango dello scandalismo e degli insulti omofobi. Quotidiano.net - Il ministro Giuli non teme Report: “Rivelazioni? Tutto noto” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Niente sesso al Collegio romano. Alla fine lo scoop disuldella Cultura Alessandroin onda domani sera non riguarderebbe relazioni di nessun tipo e men che mai orientamenti sessuali. A parte la già nota militanza giovanile delnel gruppuscolo di sentimenti post-nazisti e neo-pagani Meridiano Zero, il nuovo “caso” analogo alla vicenda Boccia-Sanano riguarderebbe una consulenza da 14mila euro lordi rinnovata al Maxxi presieduto daa Marco Carnabuci, legale consorte del già segretario generale del museo Francesco Spano: che ilaveva voluto come capo di gabinetto, ma che poi ha preferito dimettersi a scapito della macchina del fango dello scandalismo e degli insulti omofobi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Boccia-Sangiuliano - il giallo della chiave d’oro (da 12mila euro) donata al ministro : che fine ha fatto? - Roma, 26 ottobre 2024 – L’ultimo capitolo dell’infinito gossip politico-giudiziario Sangiuliano-Boccia si arricchisce di un nuovo colpo di scena: non si troverebbe la chiave d’oro del valore di circa 12mila euro, donata dal sindaco di ... (Quotidiano.net)

Ma Giuli c’è o ci fa? La spiegazione del ministro : «Il mio linguaggio dimostra che non cerco consensi politici» - «Il mio linguaggio è anche la dimostrazione di come non sono in cerca di consensi politici, mi percepisco come una persona che proviene dal mondo della cultura e che si è messa al servizio; se cercassi clientele politiche di basso profilo mi ... (Open.online)

Ma Giuli ci è o ci fa? La spiegazione del ministro : «Il mio linguaggio dimostra che non cerco consensi politici» - «Il mio linguaggio è anche la dimostrazione di come non sono in cerca di consensi politici, mi percepisco come una persona che proviene dal mondo della cultura e che si è messa al servizio; se cercassi clientele politiche di basso profilo mi ... (Open.online)

Domani l’inchiesta di Report sul caso Giuli - il ministro : “Mai tradito Meloni” - Domani andrà in onda l'inchiesta di Report sul ministro Alessandro Giuli su quello che è stato presentato come un "nuovo scandalo Boccia". Secondo alcuni retroscena, il titolare del Mic è sicuro di non aver "fatto nulla di sbagliato" quando era ... (Fanpage.it)