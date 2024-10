"Homeless fest", al teatro Verdi la prima tappa del concorso (Di sabato 26 ottobre 2024) Al via la 18ª edizione dell’Homeless fest, il concorso musicale patrocinato dal Comune e dedicato agli artisti emergenti che propongono musica inedita. Questi i nomi dei 20 artisti che saliranno sul palco della nuova edizione: Allarme, Barry e i Karamazov, Biagio Ferreri, Daniele Raffaello, DegeneRadio, Favelas, Gloriadaicapellibiondi, Italiani Medi,Indigore, Lulù Massa, Le Antenne, Le Colonne d’Ercole, MaskONOFF, Matton5, Mobili Trignani, RØV, Sharp n’ Loud, Shy Fellazz, The Space Rollers, Tommussk8. Le selezioni si terranno in tre date e location diverse: questa sera alle 21 al teatro Verdi di Pollenza, il 9 novembre al teatro Delle Logge di Montecosaro e il 16 novembre al teatro Nicola degli Angeli di Montelupone. Le serate finali, come da tradizione, si svolgeranno al teatro Don Bosco di Macerata il 23 e 24 novembre. Ilrestodelcarlino.it - "Homeless fest", al teatro Verdi la prima tappa del concorso Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Al via la 18ª edizione dell’, ilmusicale patrocinato dal Comune e dedicato agli artisti emergenti che propongono musica inedita. Questi i nomi dei 20 artisti che saliranno sul palco della nuova edizione: Allarme, Barry e i Karamazov, Biagio Ferreri, Daniele Raffaello, DegeneRadio, Favelas, Gloriadaicapellibiondi, Italiani Medi,Indigore, Lulù Massa, Le Antenne, Le Colonne d’Ercole, MaskONOFF, Matton5, Mobili Trignani, RØV, Sharp n’ Loud, Shy Fellazz, The Space Rollers, Tommussk8. Le selezioni si terranno in tre date e location diverse: questa sera alle 21 aldi Pollenza, il 9 novembre alDelle Logge di Montecosaro e il 16 novembre alNicola degli Angeli di Montelupone. Le serate finali, come da tradizione, si svolgeranno alDon Bosco di Macerata il 23 e 24 novembre.

