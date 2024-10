Guida TV Sky Cinema e NOW: La guerra del Tiburtino III, Sabato 26 Ottobre 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Ben Affleck è protagonista e regista di La legge della notte, un noir che ci porta negli anni del proibizionismo. La storia segue un veterano della Prima guerra mondiale che, ribellandosi agli insegnamenti paterni, intraprende la strada del crimine. Con una sceneggiatura che esplora il lato oscuro dell’America di quegli anni, il film si caratterizza per un’atmosfera intensa e ricca di tensione. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, è in onda Gloria!, il primo lungometraggio di Margherita Vicario, artista poliedrica che qui veste i panni di regista. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La guerra del Tiburtino III, Sabato 26 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)26sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, Ben Affleck è protagonista e regista di La legge della notte, un noir che ci porta negli anni del proibizionismo. La storia segue un veterano della Primamondiale che, ribellandosi agli insegnamenti paterni, intraprende la strada del crimine. Con una sceneggiatura che esplora il lato oscuro dell’America di quegli anni, il film si caratterizza per un’atmosfera intensa e ricca di tensione. Alle 21:15 su SkyDue HD, è in onda Gloria!, il primo lungometraggio di Margherita Vicario, artista poliedrica che qui veste i panni di regista.

