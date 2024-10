Genoa, Zangrillo: “Balotelli? Un sogno romantico, ma…” | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) Calciomercato, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, parla del possibile arrivo in Liguria di Mario Balotelli, ex bomber della Nazionale Calciomercato, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, parla del possibile arrivo in Liguria di Mario Balotelli, ex bomber della Nazionale. VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Genoa, Zangrillo: “Balotelli? Un sogno romantico, ma…” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Calciomercato, Alberto, presidente del, parla del possibile arrivo in Liguria di Mario, ex bomber della Nazionale Calciomercato, Alberto, presidente del, parla del possibile arrivo in Liguria di Mario, ex bomber della Nazionale.da Gazzetta.it.

"Balotelli al Genoa? Sogno romantico" : parla Zangrillo - Mario Balotelli al Genoa? "Non dipende da me. Io ho espresso un sogno romantico, se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo". Così il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, in merito all'ipotesi di acquisto da parte dei ... (Liberoquotidiano.it)

