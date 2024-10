Calciomercato.it - Gasperini avvisa la Serie A: “Il danno più grande per il calcio italiano”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gian Pierosi gode il successo dell’Atalanta contro il Verona e esprime ancora rammarico per il pari in Champions Sestina dell’Atalanta contro il Verona. La Dea ha vita facile nell’anticipo del sabato sera, riuscendo a sbloccare subito il risultato e poi dilagando con le doppiette di Lookman e Retegui.laA: “Ilpiùper il” (LaPresse) –mercato.itIl tecnico nerazzurro Gian Pierocommenta il match a ‘Sky’: “La prestazione è stata simile a quella con il Celtic, stiamo bene e abbiamo giocato con particolare qualità in attacco. C’è un po’ di rammarico per la partita con il Chelsea”. PALLONE D’ORO: “Per me è un risultato straordinario quello di andare domani alla manifestazione del Pallone d’oro, è un grandissimo successo.