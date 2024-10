Formigli: «Corsini mi ha offeso perché è nervoso per i suoi flop, non ne azzecca una» (Di sabato 26 ottobre 2024) Corrado Formigli è tornato a parlare del’epiteto a lui rivolto da Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai che in un servizio di Piazzapulita gli ha dato dell’infame. Il dirigente di Viale Mazzini si è giustificato sostenendo che il termine fosse riferito a un gradino e non a Formigli, ma il conduttore ritiene invece che fosse diretto proprio a lui. Una reazione dovuta «al grande nervosismo generato dalla lunga serie di flop che ha collezionato», ha detto in un’intervista a Repubblica. «Non ne azzecca una», ha ribadito il giornalista riferendosi ai bassi ascolti totalizzati da programmi come L’Altra Italia di Antonino Monteleone su Rai 2. Formigli si aspetta le scuse della Rai «Se uno come Corsini resta al suo posto è un problema della Rai, non per La7. Anzi per noi è pure un vantaggio», ha aggiunto Formigli, chiedendosi cosa pensa di fare l’emittente pubblica. Lettera43.it - Formigli: «Corsini mi ha offeso perché è nervoso per i suoi flop, non ne azzecca una» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Corradoè tornato a parlare del’epiteto a lui rivolto da Paolo, direttore dell’Approfondimento Rai che in un servizio di Piazzapulita gli ha dato dell’infame. Il dirigente di Viale Mazzini si è giustificato sostenendo che il termine fosse riferito a un gradino e non a, ma il conduttore ritiene invece che fosse diretto proprio a lui. Una reazione dovuta «al grande nervosismo generato dalla lunga serie diche ha collezionato», ha detto in un’intervista a Repubblica. «Non neuna», ha ribadito il giornalista riferendosi ai bassi ascolti totalizzati da programmi come L’Altra Italia di Antonino Monteleone su Rai 2.si aspetta le scuse della Rai «Se uno comeresta al suo posto è un problema della Rai, non per La7. Anzi per noi è pure un vantaggio», ha aggiunto, chiedendosi cosa pensa di fare l’emittente pubblica.

